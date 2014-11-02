В ОАЕ вчені розробили ложку, що змінює смак їжі

Учені з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) створили електронну ложку, яка змінює смак страв, повідомляє РИА Новости з посиланням на New Scientist.

Щоб зробити їжу солоною, солодкою, гіркою чи кислою, досить просто налаштувати свою ложку на обраний вами смак - розташовані на ній електроди безпомилково впливають на потрібні смакові рецептори, й страва здасться вам такою, якою б ви хотіли, пише видання.

Крім цього вчені розробили електронний мундштук для рідин з такими ж функціями.

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Під час випробувань пристрою, вчені запропонували 30 добровольцям просту воду й кашу, зварену без додавання солі та цукру. Точність відтворення смаку була оцінена в 40-83%, в залежності від бажаного результату: найважче виявилося зробити їжу гіркою. Деякі добровольці також поскаржилися на те, що їм заважав металевий присмак самих електродів - вчені пообіцяли, що будуть працювати над вирішенням цих проблем.

Нові пристрої можуть послужити незамінну службу тим, хто змушений сидіти на дієті - наприклад, хворим на цукровий діабет або тим, що мають проблеми з серцево-судинною системою і вимушені обмежувати споживання солі й цукру.