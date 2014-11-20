Північна Корея погрожує новим ядерним випробуванням

12:28, 20 листопада 2014
Світ
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Північна Корея погрожує провести нове ядерне випробування. 

REUTERS

Така заява з’явилася після резолюції ООН з вимогою розслідувати порушення прав людини у КНДР, повідомляє Радіо Свобода.

Комітет ООН з прав людини 18 листопада одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликав передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі справу про можливі злочини проти людяності в Північній Кореї.

Читайте такожРосія і КНДР хочуть ввести безвізовий режимУ північнокорейському МЗС заявили, що Пхеньян «повністю відкидає» рішення ООН, і звинуватили США в організації «силового ухвалення» резолюції, повідомило офіційне корейське новинне агентство.

У міністерстві наголосили, що у зв’язку з голосуванням не відмовляться від подальших ядерних випробувань.

Це буде вже четверте таке випробування Пхеньяна за останні кілька років, попередні викликали осуд міжнародної спільноти.

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