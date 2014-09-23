КНДР провела серію пусків ракет, здатних нести ядерні боєголовки

У КНДР ведеться розробка нових ракет, здатних нести тактичну ядерну зброю. Про це повідомила газета "Чунан ільбо".

За даними розвідувальних служб Республіки Корея (РК), які наводить видання, починаючи з 14 серпня поточного року КНДР здійснила серію випробувальних пусків нової ракети малої дальності KN-10. У Сеулі вважають, що нова система здатна нести ядерні боєголовки, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Вивчивши швидкості польоту запущених ракет і їх траєкторії, ми прийшли до висновку, що тричі випробувана в минулому місяці система являє собою нову розробку, - заявило газеті джерело в уряді РК. - Ґрунтуючись на висновках аналітиків та іншої розвідувальної інформації, ми прийшли до висновку, що ракети призначені для доставки тактичних ядерних озброєнь".

"Нові ракети мають дальність до 200 км, - зазначило джерело. - Хоча (КНДР) вже має системи з такою дальністю, вони розробляють нові ракети, щоб мати більш потужні озброєння".

Вже зараз їх 300-міліметрові ракети здатні знищувати великі військові цілі на території РК, включаючи Пхентхэк, куди до 2016 року будуть передислоковані основні американські військові бази, констатує газета.

Як вважають південнокорейські розвідувальні служби, розробка в КНДР нових тактичних ракет ведеться з 2010 року.