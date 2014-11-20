Президент Литви Грібаускайте назвала РФ терористичною державою

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє ZN.UA з посиланням на радіо LRT.

"Україна сьогодні бореться за мир у всій Європі, за всіх нас. Якщо терористичну державу, яка здійснює агресію проти свого сусіда, не зупинити, то агресія може поширитися по Європі і далі", - сказала президент Литви, додавши, що Україна потребує всебічної підтримки.

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"І політична, і ділова, і гуманітарна, і військова підтримка необхідні, щоб ця країна, її жителі, які обрали демократичний шлях, які воліли самі керуватися у своїй державі, які вирішили, в якому напрямку їх держава повинна рухатися - тобто в європейському напрямку, щоб вони могли робити це не під тиском, без військових інтервенцій, без агресії", - сказала Даля Грібаускайте.

Президент Литви також підкреслила, що Україні доводиться боротися не тільки з військовим нападом, але і з економічною, інформаційною агресією, корупційним підкупом проти України.