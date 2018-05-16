Улюбленого співака Путіна, який засвітився на відкритті Кримського моста, не пустили до Ізраїлю
Улюбленого співака президента РФ Володимира Путіна Григорія Лепса не пустили до Ізраїлю.
Організатори гастролей співака повідомили, що всі музиканти і технічна група, що працює з зіркою, без проблем отримали дозвіл, єдиним, кому заборонили в'їзд, виявився сам Григорій Лепс, повідомляє "Правда тижня".
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В ситуацію втрутилася ізраїльський політик і депутат Юлія Малиновська, яка направила звернення міністру внутрішньої безпеки Гиладу Эрдану і генерального інспектора поліції.
Необхідно відзначити, що це не перший випадок, коли Григорію Лепсу забороняють в'їзд в ту чи іншу країну.
У 2003 році зірці, заборонили в'їзд США, звинувативши у зв'язках з російською мафією. Американці заявили, що артист пов'язаний з кримінальною організацією «Братське коло». Візу на в'їзд в Америку Лепс досі отримати не може.
У 2016 році Лепсу, без пояснення причин, відмовили у в'їзді до Великобританії.
Як повідомляв УНІАН, 15 травня під час відкриття мосту через Керченську протоку було помічено багато російських зірок. Серед них - Діма Білан, Григорій Лепс, Олена Максимова і Пелагея.