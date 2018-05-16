Улюбленого співака Путіна, який засвітився на відкритті Кримського моста, не пустили до Ізраїлю

Це не перший випадок, коли Григорію Лепсу забороняють в'їзд в ту чи іншу країну.

Улюбленого співака президента РФ Володимира Путіна Григорія Лепса не пустили до Ізраїлю.

Організатори гастролей співака повідомили, що всі музиканти і технічна група, що працює з зіркою, без проблем отримали дозвіл, єдиним, кому заборонили в'їзд, виявився сам Григорій Лепс, повідомляє "Правда тижня".

Читайте такожБомжі Лепс і Басков, касирка Бузова: Кіркоров випустив новий кліп (відео)

В ситуацію втрутилася ізраїльський політик і депутат Юлія Малиновська, яка направила звернення міністру внутрішньої безпеки Гиладу Эрдану і генерального інспектора поліції.

Необхідно відзначити, що це не перший випадок, коли Григорію Лепсу забороняють в'їзд в ту чи іншу країну.

У 2003 році зірці, заборонили в'їзд США, звинувативши у зв'язках з російською мафією. Американці заявили, що артист пов'язаний з кримінальною організацією «Братське коло». Візу на в'їзд в Америку Лепс досі отримати не може.

У 2016 році Лепсу, без пояснення причин, відмовили у в'їзді до Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня під час відкриття мосту через Керченську протоку було помічено багато російських зірок. Серед них - Діма Білан, Григорій Лепс, Олена Максимова і Пелагея.