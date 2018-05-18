ЗМІ повідомили про госпіталізацію улюбленого співака Путіна до лікарні з переломом ребер

Прес-секретар співака підтвердила його госпіталізацію, але відмовилася називати діагноз.

Популярний російський співак Григорій Лепс потрапив до лікарні з серйозними травмами.

Про це повідомляє російський телеканал РЕН ТВ.

За деякими даними, у нього зламані ребра.

Читайте також"А можна не шарудіти і піти на*** звідси?": Кіркоров розлютився і вилаявся в ефірі шведського ТБ (відео)

Прес-секретар артиста Наталія Мостакова підтвердила його госпіталізацію, але відмовилася називати діагноз.

"Я поки не даю коментарів. Все в порядку, він скоро випишеться", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше улюбленого співака президента РФ Володимира Путіна Григорія Лепса не пустили в Ізраїль.

Необхідно відзначити, що це не перший випадок, коли Григорію Лепсу забороняють в'їзд в ту чи іншу країну. У 2003 році зірці, заборонили в'їзд США, звинувативши у зв'язках з російською мафією. Американці заявили, що артист пов'язаний з кримінальною організацією «Братський коло». Візу на в'їзд до Америки Лепс досі отримати не може.

У 2016 році Лепсу, без пояснення причин, відмовили у в'їзді до Великобританії.