Держдеп США буде відслідковувати угоди з російською зброєю

Інформацію передаватимуть у вигляді звіту Держдепу. Її будуть використовувати при прийнятті рішень про введення санкцій.

Державний департамент США збирається найняти підрядника, який займеться відстеженням угод з російською зброєю.

Читайте такожДерждеп звинуватив РФ в авіаударі по Сирії

Документ з умовами конкурсу опубліковано на офіційному порталі державних грантів США.

До участі в системі відстеження угод можуть бути допущені комерційні і некомерційні організації, а також освітні установи, передає kommersant.ru. Контракт передбачений на один рік. Послуги підрядника повинні коштувати не більше $500 тис.

Організація повинна відстежувати значні контракти та транзакцій у відкритих джерелах російською, а також арабською, китайською, фарсі, урду, англійською та іншими мовами. Отримана інформація повинна бути проаналізована і передана у вигляді звіту Держдепу. Її будуть використовувати при прийнятті рішень про введення санкцій.