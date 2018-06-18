Держдеп США буде відслідковувати угоди з російською зброєю
13:05, 18 червня 2018Світ
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Інформацію передаватимуть у вигляді звіту Держдепу. Її будуть використовувати при прийнятті рішень про введення санкцій.
Ілюстрація \ REUTERS
Державний департамент США збирається найняти підрядника, який займеться відстеженням угод з російською зброєю.
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Документ з умовами конкурсу опубліковано на офіційному порталі державних грантів США.
До участі в системі відстеження угод можуть бути допущені комерційні і некомерційні організації, а також освітні установи, передає kommersant.ru. Контракт передбачений на один рік. Послуги підрядника повинні коштувати не більше $500 тис.
Організація повинна відстежувати значні контракти та транзакцій у відкритих джерелах російською, а також арабською, китайською, фарсі, урду, англійською та іншими мовами. Отримана інформація повинна бути проаналізована і передана у вигляді звіту Держдепу. Її будуть використовувати при прийнятті рішень про введення санкцій.
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