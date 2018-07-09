Українські дайвери допомагають рятувати дітей у печері в Таїланді

Українські дайвери беруть участь у рятувальній операції з перших днів. У печері залишаються ще четверо дітей та їх тренер.

Українські дайвери долучилися до рятувальної операції дітей у частково затопленій печері в Таїланді

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Тривожно спостерігаю за рятувальною операцією 12-ти юних футболістів та їх тренера в Таїланді. Важливо, що українські дайвери прийшли на допомогу з перших днів рятувальної операції. Бо немає нічого ціннішого за людське життя", - повідомив Клімкін.

Також дипломат розмістив фотографію, на якій видно чотирьох дайверів зі спорядженням.

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Як відомо, наразі врятовано 8 хлопців. За свідченням свідків, які входять у команду рятувальників, у понеділок було врятовано ще чотирьох футболістів.

У печері залишаються ще четверо дітей та їх тренер.

Як повідомляв УНІАН, на півночі Таїланду в неділю, 8 липня, із затопленої печери були евакуйовані перші четверо з дванадцяти юних футболістів.

12 юних футболістів віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер були виявлені в частково затопленій печері на півночі Таїланду 2 липня. Операція з їх пошуку із залученням міжнародної команди спелеологів тривала з 23 червня, коли спортсмени після тренування сховалися в печері Кхао Луанг від негоди і опинилися відрізані від виходу через підтоплення. За словами рятувальників, школярів та їхнього тренера відокремлюють від виходу кілька кілометрів.

Кілька днів тому загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гунан, який доставив дітям балони з киснем, але втратив свідомість на зворотному шляху.