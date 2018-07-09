Із затопленої печери в Таїланді евакуювали вже 8 дітей (фоторепортаж)

16:27, 09 липня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на своє джерело.

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Зараз всередині печери продовжують залишатися ще п'ять людей. Всю футбольну команду планують евакуювати до 11 липня, адже 11 числа в регіоні очікуються сильні дощі, які повністю затоплять печеру включаючи ті частини, де перебувають діти.

Як повідомляв УНІАН, 12 підлітків з футбольної команди і їх тренер зникли 23 червня. Коли вони були в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група виявилася відрізана від виходу. Через десять днів їх знайшли, однак не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їх тренера почалася 8 липня.

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Теги: #футболісти#Таїланд