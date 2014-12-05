Пріоритетом головування Сербії в ОБСЄ буде врегулювання ситуації в Україні - глава МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час заключної сесії 21-го міністерського засідання ОБСЄ у Базелі заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

„Я хочу наголосити, що головний пріоритет нашої роботи буде спрямований на вирішення кризи в Україні. Ми маємо намір працювати з усіма основними долученими сторонами над мирним вирішенням цієї кризи, і ми наголошуємо на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод для того, щоб просуватися вперед”, - сказав Дачич.

Також на сесії виступив заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мєшков. Події в Україні він назвав результатом „системної кризи в регіоні ОБСЄ, причиною якої є розширення НАТО, створення елементів американської системи ПРО в Європі, агресивне просування концепції «Східного сусідства», створення штучних бар’єрів для контактів між людьми”.

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Йому заперечив посол США в ОБСЄ Даніель Байер.

„Міністр за міністром підтвердили свою підтримку України, підтримку її територіальної цілісності, суверенітету та процесу реформ, який розпочали в Україні уряд і народ і який є ключем для успіху України як демократичної, заможної, безпечної держави. Міністр за міністром висловилися проти російських агресивних дій і закликали Росію змінити курс та почати виконувати зобов’язання в рамках ОБСЄ, припинити порушувати міжнародні закони”, - заявив американський дипломат.

„Росія може змінити свою політику, розпочавши виконувати Мінські домовленості... Росія ізолювала сама себе, але ніхто не виграє від цієї ізоляції. Ми хочемо, щоб Росія була партнером і протистояла загрозам, а не сама була загрозою”, - наголосив він.

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Інші промовці також говорили про те, що повна відповідальність за кризу в Україні лежить на Росії, що вона повинна повернутися до дотримання положень Гельсінкського заключного акту та поважати територіальну цілісність та суверенітет інших держав.

Позицію ЄС на заключному засіданні підтвердив директор Департаменту Росії, «Східного партнерства», Центральної Азії, регіональної співпраці та ОБСЄ Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Віганд, який вкотре повторив, що Росія незаконно анексувала Крим та Севастополь і дестабілізує ситуацію на сході України, чим „серйозно порушує основні принципи та зобов’язання в рамках ОБСЄ”.

„Криза в Україні є результатом російської агресії”, - наголосив він, висловивши жаль, що учасникам засідання не вдалося досягти консенсусу стосовно декларації щодо кризи в Україні.

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„Мінські домовленості - єдині рамки на шляху до деескалації ситуації. У цьому зв’язку ми наголошуємо на особливій відповідальності Росії”, - сказав Віганд.

Крім того, він привітав проголошенні вчора кроки щодо режиму припинення вогню на Донбасі та відзначив важливість убезпечення українсько-російського кордону, наголосивши на ролі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.