У Базелі відкрилося щорічне засідання Ради міністрів ОБСЄ

Як передає ТАСС, у засіданні беруть участь делегації 57 країн-членів ОБСЄ, 11 держав-партнерів і декількох міжнародних організацій.

Учасники зустрічі підіб’ють підсумки діяльності ОБСЄ нинішнього року і намітять основні напрями роботи на 2015 рік, коли головування перейде від Швейцарії до Сербії. Основну увагу на 21-му засіданні, згідно з програмою, буде приділено кризі в Україні.

Загалом у списку виступаючих - представники 67 держав. Упродовж двох днів вони обговорюватимуть шляхи зміцнення безпеки в Європі, заходи з боротьби з тероризмом. Делегації викладуть свої погляди на ключові міжнародні проблеми. Належить також розглянути проекти близько 20 документів.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що створення "Міністерства правди" - загроза свободі ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, делегацію України на 21-му міністерському засіданні ОБСЄ очолює міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За даними МЗС, міністр візьме участь у пленарній сесії міністерського засідання, а також проведе зустрічі з низкою міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ.