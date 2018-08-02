Ватикан змінив позицію католицької церкви щодо смертної кари

17:56, 02 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Як повідомляє «Радіо Ватикан», відповідно до нового формулювання Катехизму,  католицька церква навчає, що смертна кара є недопустимою, бо чинить замах на недоторканість та гідність людської особи, а тому вона рішуче докладає зусилля для її скасування в усьому світі.

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Протягом тривалого часу застосування смертної кари з боку законної влади після регулярного процесу вважалося католицькою церквою адекватною, хоч і крайньою відповіддю на серйозність деяких злочинів.

Зазначається, що Катехизм Католицької Церкви, проголошений 1992 року, вже зазнавав виправлення формулювання параграфу, присвяченого смертній карі, після стверджень святого Івана Павла ІІ, вміщених в енцикліці «Evangelium vitae» з 1995 року.

У дотеперішньому формулюванні стверджувалося, що традиційна доктрина Церкви не виключає застосування смертної кари, після цілковитого визначення тотожності та відповідальності того, хто винуватий, якщо це є єдиний можливий ефективний шлях захисту життя людей від незаконного агресора. Втім, у наші дні, коли держава має можливість успішно приборкати злочин і знешкодити винуватця без того, щоб відібрати в нього можливість спокутувати провину, обставини, за яких абсолютно необхідно усунути винуватця, “трапляються доволі рідко, якщо взагалі трапляються”.

Катехизм католицької церкви - це посібник, що містить стислий виклад догматів християнської віри римо-католицького обряду в питаннях і відповідях. Слугує підручником для катехизаторів — викладачів віри.

Раніше Ватикан прийняв відставку архієпископа, визнаного винним у приховуванні фактів сексуального насильства над дітьми.

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Теги: #Ватикан#Франциск#смертна кара