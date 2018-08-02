Ватикан змінив позицію католицької церкви щодо смертної кари

Протягом тривалого часу застосування смертної кари з боку законної влади після регулярного процесу вважалося католицькою церквою адекватною відповіддю на деякі серйозні злочини.

Папа Римський Франциск затвердив нову редакцію 2267 пункту Катехизму Католицької Церкви щодо смертної кари.

Як повідомляє «Радіо Ватикан», відповідно до нового формулювання Катехизму, католицька церква навчає, що смертна кара є недопустимою, бо чинить замах на недоторканість та гідність людської особи, а тому вона рішуче докладає зусилля для її скасування в усьому світі.

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Протягом тривалого часу застосування смертної кари з боку законної влади після регулярного процесу вважалося католицькою церквою адекватною, хоч і крайньою відповіддю на серйозність деяких злочинів.

Зазначається, що Катехизм Католицької Церкви, проголошений 1992 року, вже зазнавав виправлення формулювання параграфу, присвяченого смертній карі, після стверджень святого Івана Павла ІІ, вміщених в енцикліці «Evangelium vitae» з 1995 року.

У дотеперішньому формулюванні стверджувалося, що традиційна доктрина Церкви не виключає застосування смертної кари, після цілковитого визначення тотожності та відповідальності того, хто винуватий, якщо це є єдиний можливий ефективний шлях захисту життя людей від незаконного агресора. Втім, у наші дні, коли держава має можливість успішно приборкати злочин і знешкодити винуватця без того, щоб відібрати в нього можливість спокутувати провину, обставини, за яких абсолютно необхідно усунути винуватця, “трапляються доволі рідко, якщо взагалі трапляються”.

Катехизм католицької церкви - це посібник, що містить стислий виклад догматів християнської віри римо-католицького обряду в питаннях і відповідях. Слугує підручником для катехизаторів — викладачів віри.

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