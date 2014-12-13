У Грозному загорівся офіс правозахисного Комітету проти тортур

Про це повідомляє кореспондент радіо "Свобода". У Грозному сьогодні відбувся мітинг на підтримку матерів загиблих 4 грудня співробітників силових структур. Офіційним приводом для мітингу стало висловлення підтримки дій глави Чечені Рамзана Кадирова і критика на адресу правозахисників, які вважають неприпустимим використовувати принцип «колективної відповідальності» стосовно родичів прихильників незалежності республіки.

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Відразу після мітингу співробітники зведеної мобільної групи Комітету проти тортур, що знаходяться в Грозному, помітили стеження. За ними їздив легковий автомобіль з озброєними людьми в масках. Співробітники Комітету проти тортур зайшли в готель «Грозний-сіті» і перебувають там з журналістами каналу «Аль-Джазіра». У готель приїхав заступник міністра внутрішніх справ Апті Алаудін, який, як припускається, зустрічається зі співробітниками Комітету.

Чеченські силовики почали спалення будинків і виселення з Чечні тих мешканців, чиї сини брали участь у сутичках у Грозному 4 грудня.