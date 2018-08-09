У Мінську затримали головного редактора агентства "БелаПАН"

Вранці зв'язок з журналісткою зник, а дочка, що приїхала до її квартири, виявила сліди обшуку.

У столиці Білорусі затримали головного редактора інформаційної компанії «БелаПАН» Ірину Левшину.

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Як повідомляє «БелаПАН», інформацію підтвердив Слідчий комітет РБ. У відомстві зазначили, що журналістка затримана "у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації державного інформагентства БелТА".

Наразі з журналісткою «проводяться слідчі дії».

Зазначається, що вранці 9 серпня зв'язок з Левшиною зник. Вона не прийшла на роботу у звичайний час, її мобільний телефон відключено. Дочка, що приїхала до її квартири, виявила сліди обшуку та розкритий системний блок комп'ютера.

За інформацією агенства, в СК буде проведено допит Левшиної, до неї їде адвокат.

Нагадаємо, 7 серпня в рамках тієї ж кримінальної справи затримали головного редактора великого незалежного інтернет-видання TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Ганну Калтигіну, а також журналіста "БелаПАН" Тетяну Коровєнкову.

Напередодні, 8 серпня, співробітники Слідчого комітету РБ прийшли з перевіркою до незалежного журналіста, кореспондента Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського.