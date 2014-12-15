У РФ відкрили справу проти машиніста, який наїхав на ведмедя з криками "Дави!"

Норильська прокуратура завершила перевірку за фактом розміщення в інтернеті відеоролика про наїзд залізничного складу на бурого ведмедя, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт Західно-Сибірської транспортної прокуратури.

Проти машиніста відкрито адміністративну справу за фактом порушення правил безпеки руху. Також поліція Норильська порушила кримінальну справу про жорстоке поводження з тваринами.

В ході перевірки було встановлено, що бригада машиністів, побачивши на рейках тварину, необгрунтовано збільшила швидкість руху складу з 14 до 18 кілометрів на годину, не здійснила екстреного гальмування та зупинки поїзда і не зробила сповіщального сигналу. Машиніст вантажного поїзда відволікся від керування локомотивом для здійснення відеозйомки того, що відбувається, на мобільний телефон.

Читайте такожУкраїнські біженці заявляють про неприязне ставлення росіян до них

Транспортна прокуратура почала перевірку у зв'язку з розміщенням в інтернеті на початку грудня 20-секундного відео, на якому ведмедя наздоганяє рухомий склад. Дія супроводжувалася криками «Дави!», а сам ролик був знятий з кабіни машиніста. Локомотив, який зіткнувся з твариною, складався з двох тепловозів ТЕ-116 та 20 вагонів, навантажених рудою. Їм керували машиніст і його помічник, зйомку вів перший. Ролик викликав широкий суспільний резонанс. Пригода сталася вночі 4 грудня в районі поста Голіково (в межах Норильська).

Читайте такожРосіяни на наркотики витрачають суми, що перевищують бюджет армії

Самі залізничники стверджували, що хотіли лише налякати звіра. За їх словами, вони не могли дати звуковий сигнал, оскільки кнопка була несправною, і вирішили налякати тварину.

Прес-служба «Норнікеля» відразу ж після події повідомила, що, якщо провина співробітників компанії підтвердиться, вони будуть звільнені.