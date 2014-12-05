У Росії машиністи поїзда задавили ведмедя: "Дави-дави-дави! Єееесть!" (відео)

«Тихо, ***. Зняти ж його треба!» - говорить один машиніст. «Дави його на***. Дави-дави-дави! Єееесть!» - кричить другий.

Подією вже зацікавилася норильська транспортна прокуратура. За її даними, наїзд на ведмедя стався в ніч на четвер, повідомляє Сноб.

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«Це сталося на шляхах незагального користування ТОВ ГМК "Норільський нікель" в районі поста Голиково в межах міста. Норильська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом наїзд тепловоза на ведмедя», - повідомила помічниця прокурора Оксана Горбунова.

Вчинок машиністів поки не кваліфікований юридично і особи їх не встановлені. Проте за статтею «жорстоке поводження з тваринами» вони можуть бути оштрафовані на 300 тисяч рублів.

Також суд може засудити машиністів до примусових робіт на строк до двох років або до тюремного ув'язнення на той самий строк.

Ділянка залізниці, по якій їздив локомотив, належить компанії «Норільський Нікель». Пізніше керівник прес-служби компанії Петро Лихолитов розповів радіостанції «Говорить Москва», що ведмідь залишився живий.

«Ми зв'язалися з колегами в Норильську. Вони сказали, що тварина жива. Відвал на локомотиві, який служить для очищення шляхів від снігу, просто викинув ведмедя на узбіччя. Співробітники ППС ніяких слідів крові не виявили, так що, швидше за все, тварина не отримала серйозних травм», - сказав Лихолитов.

Він зазначив, що в компанії проводиться перевірка за фактом події. Машиністи порушили свої посадові інструкції, не зупинивши вчасно склад. «Якщо підтвердиться, що відповідальність за цю подію несуть наші співробітники, до них будуть прийняті найжорсткіші дисциплінарні заходи. Ми впевнені, що їхні дії отримають відповідну оцінку з боку правоохоронних органів», - запевнив керівник прес-служби.