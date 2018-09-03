ООН повідомила про зростання смертності біженців на шляху до Європи

Загальна кількість мігрантів, які прибувають до Європи, в цьому році скоротилося на 42%. З початку року в Середземному морі загинув кожен 18-й біженець.

В районі Середземного моря в цьому році різко зріс рівень смертності серед мігрантів і біженців, які прямують до Європи.

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Всього в цьому районі загинуло або зникло без вісти більше 1,6 тис. осіб, йдеться в доповіді Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає kommersant. Загальна кількість мігрантів і біженців, які прибуваютьидо Європу, в 2018 році скоротилося на 42%. З початку року в морі загинув кожен 18-й біженець.

Роком раніше цей показник складав один з 43 людей. Найнебезпечнішим маршрутом залишається шлях в Середземному морі від Лівії до Сицилії і континентальної Італії. На цьому відрізку в 2018 році загинуло 1,1 тис. біженців.

У зв'язку зі збільшенням смертності серед мігрантів УВКБ ООН закликає розробити регіональний підхід до рятування і висадки на берег біженців, які терплять лихо. Крім того, агентство закликає владу ЄС збільшити число легальних шляхів для прибуття біженців і розширити програму з переселення.