Президент Франції обіцяє не допустити нових "джунглів" біженців у Кале

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє, що його країна більше не допустить створення ще одного табору з нелегальними мігрантами на зразок самовільно спорудженого табору у французькому місті Кале, який був відомий як "Джунглі", та з якого у жовтні 2016-го року було вивезено усіх мігрантів.

"У жодному випадку ми не допустимо ще одних "Джунглів" тут", - заявив Макрон під час свого візиту до Кале, пише Deutsche Welle.

Він також повідомив, що французький уряд має на меті чинити тиск на владу Великобританії з метою змусити її докладати більше зусиль для подолання проблеми біженців, які шукають можливості перетнути протоку Ла-Манш залізничним тунелем Eurotunnel та потрапити з французького Кале на територію Великобританії.

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У планах Макрона - проведення переговорів з Лондоном для поглиблення співпраці між правоохоронними органами двох країн з метою боротьби з нелегальною міграцією через місто Кале, а також домогтися виділення Великобританією більше коштів на розвиток міста.

Водночас французький президент запевнив, що Париж робить "усе" задля того, щоб попередити нелегальне потрапляння мігрантів до Великобританії. За словами Макрона, "Кале не є чорним ходом до Англії".

У четвер, 18 січня, відбудеться зустріч на найвищому рівні між Великобританією та Францією, на якій Макрон має намір закликати британського прем'єра Терезу Мей внести зміни до угоди Ле-Туке та почати робити більше для розділення тягаря, пов'язаного з міграцією біженців через Кале.

Згідно з угодою, укладеною у 2003 році між Францією, Великобританією та Бельгією та відомою як угода Ле-Туке, прикордонний контроль осіб, які їдуть через Eurotunnel з Франції до Великобританії, здійснюється у місті Кале. Таким чином мігранти, яким Лондон відмовляє у в'їзді на британську територію, ставали головним болем Франції.

Французька поліція регулярно розганяє стихійні табори мігрантів, які приїжджають у Кале з надією потрапити до Великобританії, застрибнувши та сховавшись у вантажних контейнерах, які прямують туди з континентальної Європи через тунель під Ла-Маншем. Насамперед цим маршрутом користуються вихідці з Афганістану та країн Східної Африки.