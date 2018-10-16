Вагітна Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після новини про поповнення (фоторепортаж)

Генерал-губернатор Австралії подарував гостям перші подарунки для їх дитини: іграшкового кенгуру і пінетки.

Меган Маркл і принц Гаррі знаходяться в турі країнами Австралії і Океанії, в той час як стало відомо про вагітність Меган.

Вперше в статусі майбутніх батьків Меган і Гаррі з'явилися на заході в свою честь, що пройшов в Адміралтейському будинку в Австралії, офіційній резиденції представника британської монархії.

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Генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув підніс гостям перші подарунки для їх майбутньої дитини: іграшкового кенгуру і пінетки. Меган для виходу вибрала білосніжну сукню, що підкреслює фігуру.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл чекають на дитину. Вона з'явиться на світ навесні 2019 року.