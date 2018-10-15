Меган Маркл вагітна
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл чекають на дитину. Очікують на народження первістка навесні 2019 року.
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Про це повідомили представники Кенсінгтонського палацу. "Їхні королівські високості герцог і герцогиня Сассекські раді оголосити, що герцогиня чекає на дитину, яка з'явиться на світ навесні 2019 року", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public. 📷PA