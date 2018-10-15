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Меган Маркл вагітна

11:24, 15 жовтня 2018
Світ
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Меган Маркл і принц Гаррі / REUTERS

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Про це повідомили представники Кенсінгтонського палацу. "Їхні королівські високості герцог і герцогиня Сассекські раді оголосити, що герцогиня чекає на дитину, яка з'явиться на світ навесні 2019 року", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.

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Теги: #вагітність#принц Гаррі#Меган Маркл