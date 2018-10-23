Біля будинку мільярдера Сороса в штаті Нью-Йорк знайшли вибуховий пристрій (відео)

Вибуховий пристрій підклали в поштову скриньку біля резиденції Сороса.

У поштовій скриньці поруч з будинком американського фінансиста і мільярдера Джорджа Сороса в штаті Нью-Йорк знайдено вибуховий пристрій.

Читайте такожМільярдер Сорос готує референдум про скасування виходу Британії з ЄС

Як повідомляє The New York Times, сигнал про виявлення пристрою надійшов вдень 22 жовтня. Зазначається, що він не спрацював, сапери зробили керований підрив.

Пакунок з підозрілим предметом виявив один із службовців резиденції мільярдера. Він відніс його на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку.

Сам Сорос в цей момент в будинку не знаходився. Справу передано в Федеральне бюро розслідувань.