Біля будинку мільярдера Сороса в штаті Нью-Йорк знайшли вибуховий пристрій (відео)
09:56, 23 жовтня 2018Світ
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Вибуховий пристрій підклали в поштову скриньку біля резиденції Сороса.
Джордж Сорос \ REUTERS
У поштовій скриньці поруч з будинком американського фінансиста і мільярдера Джорджа Сороса в штаті Нью-Йорк знайдено вибуховий пристрій.
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Як повідомляє The New York Times, сигнал про виявлення пристрою надійшов вдень 22 жовтня. Зазначається, що він не спрацював, сапери зробили керований підрив.
Пакунок з підозрілим предметом виявив один із службовців резиденції мільярдера. Він відніс його на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку.
Сам Сорос в цей момент в будинку не знаходився. Справу передано в Федеральне бюро розслідувань.
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