Міноборони РФ звинуватило США в управлінні атакою дронів на російську авіабазу Хмеймім

Керували БПЛА з американського літака-розвідника Poseidon-8, який діяв в акваторії Середземного моря, заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що безпілотними літальними апаратами, які в січні атакували російську військову базу Хмеймим в Сирії, управляли з літака-розвідника США Poseidon-8.

Про це він повідомив на пленарному засіданні Сяншаньского безпекового форуму в Пекіні, передає ТАСС.

За словами Фоміна, коли безпілотники зіткнулися з дією російських систем радіоелектронного придушення, вони перейшли в режим ручного управління. Керували БПЛА з американського літака-розвідника Poseidon-8, який розташовувався в акваторії Середземного моря, заявив він.

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"Коли ці 13 дронов наткнулися на нашу завісу радіоелектронної боротьби, вони відійшли на певну відстань, отримали відповідні команди, і ними почали керувати з космосу і підказувати їм так звані дірки, в які вони почали проникати. Далі вони були знищені", - повідомив Фомін.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації». 10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі. В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників були знищені.

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10 січня в Міноборони РФ звинуватилоТуреччину в атаці бази і зажадали припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» в Сирії.

«Було встановлено, що запуск дронів здійснювався з району населеного пункту Муаззара, розташованого в південно-західній частині зони деескалації «Ідліб», контрольованого збройними формуваннями так званої «помірної» опозиції», - говорилося в повідомленні Міноборони РФ.