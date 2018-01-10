Міноборони РФ звинуватило Туреччину в атаці дронами на російські бази в Сирії

У Міноборони Росії вимагають від Туреччини припиняти використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомляє офіційний друкований орган Міноборони Росії - газета «Красная звезда».

«Було встановлено, що запуск дронів здійснювався з району населеного пункту Муаззара, розташованого у південно-західній частині зони деескалації «Ідліб», контрольованого збройними формуваннями так званої «помірної» опозиції», - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що у зв'язку з цим Міноборони РФ направило листи начальнику генштабу ЗС Туреччини генералу Акару Хулусі і керівнику Національної розвідувальної організації країни Хакану Фідану.

«У документах вказується на необхідність виконання Анкарою взятих на себе зобов'язань щодо забезпечення дотримання режиму припинення бойових дій підконтрольними збройними формуваннями і активізації роботи з виставлення постів спостереження в зоні деескалації «Ідліб» з метою припинення подібних атак ударних БПЛА по будь-яких об'єктах», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації».

10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі.

В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

За повідомленням російського видання «Коммерсант», у результаті обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після потрапляння мінометного снаряда.

11 грудня президент Росії Володимир Путін під час відвідування російської військової бази «Хмеймім» у Сирії віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази - в Тартусі і Хмеймімі.