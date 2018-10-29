З рахунків Каддафі зникли понад 3 мільярди євро - ЗМІ

Бельгія заморозила депозити Каддафі за кордоном, проте не призупинила виплату відсотків і дивідендів.

У Бельгії з кількох рахунків, що належали лівійському лідерові Муаммару Каддафі і заморожених за рішенням ООН в 2011 році, зникли від 3 до 5 мільярдів євро.

Про це повідомляє телеканал RTBF з посиланням на доповідь ООН, передає ТСН.

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Згідно з цим звітом, з рахунків зникли відсотки за вкладами, зробленим в одному з чотирьох банків. В ООН побоюються, що вони могли піти на закупівлю зброї для різних угруповань в країні чи іншу незаконну діяльність (нелегальну міграцію, торгівлю людьми).

Як повідомляє Reuters, за даними телеканалу, Бельгія заморозила депозити Каддафі за кордоном, проте не призупинила виплату відсотків і дивідендів.

Муаммар Каддафі керував Лівією понад 40 років і був убитий повстанцями в жовтні 2011 року.