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Найсексуальніша жінка планети вперше стала мамою

14:16, 12 листопада 2018
Світ
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Кейт Аптон \ Фото: instagram/kateupton

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Нинішній рік можна сміливо назвати одним із найвдаліших за все життя моделі. Спершу у червні вона отримала титул "найсексуальнішої жінки планети" за версією журналу Maxim, залишивши далеко позаду всіх інших красунь, передає segodnya.ua. А тепер ще й народила свого первістка - дівчинку. Її назвали Женев'єва.

"Женев'єва Аптон Верландер 11.07.18", – написала Кейт на своїй сторінці в Instagram.

Малятко народилося кілька днів тому. І заодно стало безцінним подарунком на річницю весілля своїх батьків, яку вони також відзначили трохи раніше..

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Теги: #дитина#модель