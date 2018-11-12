Найсексуальніша жінка планети вперше стала мамою

Модель Кейт Аптон народила первістка.

Кейт Аптон, ще не так давно демонструвала, як займається спортом, будучи вагітною, повідомила про те, що стала мамою в перший раз.

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Нинішній рік можна сміливо назвати одним із найвдаліших за все життя моделі. Спершу у червні вона отримала титул "найсексуальнішої жінки планети" за версією журналу Maxim, залишивши далеко позаду всіх інших красунь, передає segodnya.ua. А тепер ще й народила свого первістка - дівчинку. Її назвали Женев'єва.

"Женев'єва Аптон Верландер 11.07.18", – написала Кейт на своїй сторінці в Instagram.

Малятко народилося кілька днів тому. І заодно стало безцінним подарунком на річницю весілля своїх батьків, яку вони також відзначили трохи раніше..