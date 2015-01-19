У Німеччині вилучили з продажу мило із зображенням мечеті на етикетці

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє РІА "Новости".

Як вважають мусульмани, мило "Ombia - 1001 ніч" з маленьким зображенням мечеті на етикетці ображає їх релігійні почуття. "Мечеть з куполом і мінаретами для мусульман - це вид, який повинен викликати почуття гідності і поваги. Саме тому я вважаю недоречним поміщати це значуще зображення на якийсь продукт", - цитує газета WAZ коментар користувача на сторінці магазину в інтернеті.

В результаті дискусії керівництво торгової мережі прийняло рішення вилучити мило з продажу.

Читайте такожУ Грозному проходить масова хода проти карикатур на пророка Мухаммеда (фоторепортаж)"Зображення на упаковці повинно було підкреслювати східну спрямованість аромату і не бути націленим на те, щоб поранити яким-небудь чином релігійні почуття", - цитує видання Die Welt заяву магазину.