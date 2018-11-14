Washington Post: США можуть програти у війні проти Росії й Китаю

Американська парламентська комісія вказала на небезпечну тенденцію в армії.

Військова перевага США скоротилася до небезпечного рівня. І не виключено, що країна програє у війні проти Китаю чи Росії.

Про це говорить звіт спеціальної комісії, яку створив Конгрес для оцінки оборонної стратегії адміністрації Дональда Трампа, пише Washington Post. До складу Комісії з національної оборонної стратегії увійшли колишні чиновники від республіканської і демократичної партії, обрані нинішнім американським парламентом.

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У своєму звіті вони підтримали стратегічні цілі, встановлені адміністрацією в Білому домі. Але при цьому автори застерегли, що Вашингтон не робить досить швидких кроків у потрібному напрямку і не вкладає необхідні кошти, щоб втілити стратегічне бачення. Таким чином, Америка ризикує ще більше втратити своє військове домінування, що може перерости в надзвичайну ситуацію для національної безпеки. Тим часом, як зазначили члени комісії, Китай і Росія добиваються домінування у своїх регіонах, а також здатності проектувати військову силу на глобальній арені. Авторитарні уряди цих країн нарощують військові можливості, які націлені прямо проти США.

«Існує сильний страх перед самовдоволенням, що люди настільки звикнуть до того, що США завжди досягають бажаного у світі включно з військовою сферою, що вони не звернуть увагу на загрозливі явища», - сказала колишній чиновник Пентагона і член Комісії з національної оборонної стратегії Кетлін Хікс.

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Картинка американської системи безпеки, яку описали 12 членів комісії, досить похмура. В ній армія США, яка мала незаперечну перевагу впродовж десятиліть, не отримує необхідних ресурсів, інновацій і пріоритетності, що призвело до необхідності знову нарощувати сили, щоб здобути перевагу над Китаєм і Росією. Фактично це означає необхідність відновити військову гонку, якої країни не вели з часів Холодної війни.

«Армія США може понести неприйнятно високі втрати живої сили і головних активів у наступному конфлікті. Їй буде важко перемогти і вона може програти у війні проти Китаю чи Росії», - йдеться у звіті.

«США постали перед ризиком бути розбитими, якщо їхнім військовим доведеться битися на двох чи більше фронтах одночасно», - підкреслено в документі.

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Ерік Еделман, який працював у адміністрації Джорджа Буша-молодшого і тепер очолює Комісію з національної оборонної стратегії разом з відставним адміралом Гері Роухедом, сказав, що звіт викриває наслідки багатьох років ігнорування застережень про ерозію американської військової сили.

«Росія і Китай вчилися на тому, що робили ми. Вони вивчили наш успіх. І поки ми уникали різних способів ведення бою, вони готувалися до масштабних бойових дій, які ми не відпрацьовували вже дуже давно», - сказав Еделман.