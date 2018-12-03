Зірка "50 відтінків сірого" вийшла в світ у сукні від українського дизайнера (фото)
16:58, 03 грудня 2018Світ
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Знаменитості все частіше звертаються до українських дизайнерів.
Знаменитості за кордоном все частіше звертаються за послугами до українських дизайнерів / Instagram
Все більше американських знаменитостей купують вбрання українських дизайнерів.
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За останні кілька місяців уже кілька зірок виходили в світ, знімалися в кліпах або фотосесіях в нарядах made in Ukraine.
Днями на червону доріжку 17-го міжнародного кінофестивалю у Марракеші Дакота Джонсон вийшла в білій максі-сукні українського бренду Bevza.
Зірка фільму «50 відтінків сірого» виглядала дуже витончено і природно в своєму образі.
Бренд вже «похвалився» цією подією в Instagram stories.
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