Зірка "50 відтінків сірого" у рімейку культового хоррора "Суспірія": вийшов трейлер

Сюжет фільму розповідає про серію таємничих вбивств у знаменитій балетній школі Європи.

Amazon Studios опублікувала трейлер фільму "Суспірія". Головну роль в ньому виконала Дакота Джонсон, відома по фільму "50 відтінків сірого". Також у фільмі зіграли Хлоя Грейс Морец і Тільда Свінтон. Саундтрек до фільму написав фронтмен гурту Radiohead Том Йорк. У США фільм вийде в прокат 2 листопада.

Режисер фільму - Лука Гуаданьїно, який був номінований на Оскар за фільм "Назви мене своїм ім'ям". Раніше він вже працював і з Джонсон, і зі Свінтон.

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Фільм є рімейком однойменного хоррора 1977 року Даріо Ардженто. Сюжет розповідає про серію таємничих вбивств у знаменитій балетній школі Європи.

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