До розстрілу редакції Charlie Hebdo поставилися з розумінням 39% росіян, а 5% - навіть "схвалили" теракт

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), більше половини росіян упевнені: теракт в редакції Charlie Hebdo спровокували самі журналісти тижневика, пише російське видання "Комерсант".

74% росіян в курсі, що 7 січня в редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo терористи розстріляли 12 осіб. 30% вважають основною причиною того, що сталося "поведінку французьких журналістів, яка образила релігійні цінності мусульман". Найчастіше так вважають прихильники "Єдиної Росії" та КПРФ.

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25% заявили, що теракт стався через політику французького уряду, який "дозволив журналістам ображати релігійні цінності". Ще 11% громадян назвали причиною трагедії те, що уряд Франції дозволив приїзд великої кількості мусульман до країни. 8% заявили, що проблема "у поведінці кількох мусульманських екстремістів, які відповіли насильством на карикатури". 6% вважають, що теракт - це результат непрофесійної роботи французьких спецслужб.

Лише 5% росіян звинуватили в трагедії "політику самопроголошеної "Ісламської держави". На їхню думку, журналістів вбили "через ненависть ісламських екстремістів до світської держави та свободи слова".

"Не розуміють і не схвалюють" вчинок людей, які напали на редакцію Charlie Hebdo, 48% росіян. 39% "не схвалюють" розстріл 12 осіб, а "розуміють причини вчинків" терористів. А 5% не лише розуміють, але і "схвалюють вчинок людей", які розстріляли десять співробітників журналу та двох поліцейських.