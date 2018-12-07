Міс Світу 2018: де дивитися і хто представляє Україну (відео)

Фінальний наряд Леоніли Гузь пошила український дизайнер Катерини Лукашик, а діадема на голову від Олени Романової. Сукня створювали 500 годин, а важить вона цілих 10 кілограмів.

8 грудня о 13:00 за київським часом відбудеться фінал Міс Світу 2018 у Санья, Китай. Цього року нашу країну представляє Міс Україна-2018 Леоніла Гузь.

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19-річна Леоніла родом із Херсонської області, зараз живе і навчається в Києві. Підкорювати конкурс Леоніла вирушила з великим гардеробом від українських дизайнерів, загальна вага якого склала понад 60 кг.

Фінальний наряд Леоніли Гузь пошила український дизайнер Катерина Лукашик, а діадема на голову від Олени Романової. Сукню створювали 500 годин, а важить вона цілих 10 кг.

Подивитися трансляцію фіналу Міс Світу ви зможете на офіційному youtube-каналі Міс Світу https://www.youtube.com/ user/OfficialMissWorld/ а також на ТБ-каналах CCTV, E!, London live.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.