"Дурний, як камінь": Трамп розкритикував свого екс-держсекретаря Тіллерсона
Президент США розкритикував колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона, який напередодні критично висловився про Дональда Трампа.
Трамп заявив у Twitter, що Тіллерсон не мав розумових здібностей для посади, яку обіймав.
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"Майк Помпео (чинний державний секретар США - ред.) прекрасно працює, я ним пишаюсь. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав для цього розумових здібностей. Він був дурний, як камінь, і я щасливий, що позбувся його. Він був безмежно ледачий. Натомість тепер все інакше, у Державному департаменті прекрасний настрій!", - твітнув Трамп.
Прикметно, що свого часу обрання Тіллерсона на посаду наводилося Трампом, як приклад залучення найкваліфікованіших бізнес професіоналів до Адміністрації США.
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018