"Дурний, як камінь": Трамп розкритикував свого екс-держсекретаря Тіллерсона

Трамп також заявив, що Тіллерсон не мав розумових здібностей для посади, яку обіймав.

Президент США розкритикував колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона, який напередодні критично висловився про Дональда Трампа.

Трамп заявив у Twitter, що Тіллерсон не мав розумових здібностей для посади, яку обіймав.

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"Майк Помпео (чинний державний секретар США - ред.) прекрасно працює, я ним пишаюсь. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав для цього розумових здібностей. Він був дурний, як камінь, і я щасливий, що позбувся його. Він був безмежно ледачий. Натомість тепер все інакше, у Державному департаменті прекрасний настрій!", - твітнув Трамп.

Прикметно, що свого часу обрання Тіллерсона на посаду наводилося Трампом, як приклад залучення найкваліфікованіших бізнес професіоналів до Адміністрації США.