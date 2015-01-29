Держдеп США закликав Росію звільнити Савченко та інших українських заручників
Державний департамент США закликав Росію звільнити українську льотчицю Надію Савченко та інших українських заручників.
Про це в середу, 28 січня, на прес-конференції у Вашингтоні заявила прес-секретар Держдепу Джен Псакі, повідомляє gordonua.com з посиланням на сайт дипвідомства США.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що український депутат і колишній військовий льотчик Надія Савченко важко хвора через її утримання під вартою в Росії", - сказала Псакі.
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Вона підкреслила, що льотчиця була захоплена сепаратистами і незаконно вивезена в Росію.
"Відзначимо, що Савченко також є делегатом у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) - органу, присвяченого захисту прав людини, демократії та верховенству закону. Ми закликаємо Росію негайно звільнити Савченко і всіх інших українських заручників, а також виконати всі зобов'язання в рамках Мінських угод", - зазначила Псакі.