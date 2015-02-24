Португалія змінює правила отримання посвідки на проживання для інвесторів

Цьому рішенню передував скандал з арештом високопоставлених посадових осіб за підозрою в шахрайстві і відмиванні грошей. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Завдяки схемі, що отримала назву "золоті візи", Португалія залучила майже півмільярда доларів інвестицій.

Критики відзначають, що більшість іноземних вкладень припадає на елітну нерухомість.

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Зміни спрямовані на стимулювання інвестицій в наукові та культурні проекти, а також створення робочих місць в економічно неблагополучних регіонах.