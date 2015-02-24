Країни Балтії отримають допомогу від НАТО в разі нападу

Про це заявив посол США в НАТО Дуглас Лют, повідомляє Delfi. "Литва, Латвія і Естонія в результаті вступу в НАТО отримали обіцянку 28 країн, включаючи США, що напад на одного з вас буде вважатися нападом на всіх нас. І можете собі уявити, що для США це дуже серйозна справа", - сказав Дуглас Лют.

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Посол зазначив, що американський контингент зараз проводить навчання спільно з військовими країн Балтії та Польщею "у снігових і холодних умовах".

"Разом з вашими солдатами вони намагаються послати дуже ясний сигнал, а саме: якщо ваші країни відчувають якийсь дискомфорт щодо своєї безпеки, якщо ви відчуваєте якісь ризики, ми прийдемо на допомогу. І ми не просто говоримо, ми це робимо", - підкреслив Дуглас Лют.

Коментуючи ситуацію в Україні і відносини з Росією, посол також висловив упевненість, що повернення до холодної війни не буде. "Я не думаю, що ми повернемося до холодної війни, тому що у нас сьогодні немає двох ідеологічних блоків, які б розділяли світ, як це було за часів холодної війни. Коли я служив у Німеччині, на піку холодної війни, у нас в Німеччині було розташоване 300 тис. військовослужбовців. Цього більше не буде. Ми ще не вирішили остаточно, що потрібно робити, але ми вирішили одне, що холодної війни більше не буде", - запевнив посол.