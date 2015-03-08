Кадиров назвав підозрюваного у вбивстві Нємцова справжнім патріотом Росії

Про це він написав у Instagram. Рамзан Кадиров додав, що колишній заступник командира батальйону полку МВС "Північ" Заур Дадаєв - був глибоко віруючим мусульманином і був вражений карикатурами Charlie Hedbo.

Читайте такожЗМІ: Обвинувачений Дадаєв визнав причетність до вбивства НємцоваГлава Чечні зазначив, що Заур Дадаєв нагороджений орденом Мужності, медалями "За відвагу", "За заслуги перед Чеченської республікою" і подячним листом глави Чечні. "Заур був одним із наймужніших військовослужбовців полку. Він особливо відзначився в бою поблизу Беноя, коли проводилася спецоперація проти великої банди терористів... Я твердо переконаний, що він щиро відданий Росії, був готовий віддати за Батьківщину життя", - написав Рамзан Кадиров.

Разом з тим, президент Чечні написав, що Заур Дадаєв звільнився з МВС. "Мені не зрозумілі справжні причини і мотиви звільнення Заура з лав ВВ МВС Росії. Кажуть, пояснював хворобою матері. Я доручив секретарю Радбезу ЧР Вахіту Усмаєву провести ретельне розслідування обставин звільнення Заура, вивчити його поведінку, настрій перед відходом зі служби", - написав Рамзан Кадиров.

Також глава Чеченської республіки назвав "хоробрим воїном" ще одного "кадировця" Беслана Шаванова, який підірвав себе гранатою при спробі затримання в Грозному.

"Ми віримо, що буде проведено ретельне розслідування, яке покаже, чи дійсно винен Дадаєв і, що насправді послужило причиною його вчинку", - написав Рамзан Кадиров.