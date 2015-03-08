Кадиров назвав підозрюваного у вбивстві Нємцова справжнім патріотом Росії
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що знає Заура Дадаєва, який підозрюється у вбивстві російського політика Бориса Нємцова, "як справжнього патріота Росії".
Про це він написав у Instagram. Рамзан Кадиров додав, що колишній заступник командира батальйону полку МВС "Північ" Заур Дадаєв - був глибоко віруючим мусульманином і був вражений карикатурами Charlie Hedbo.
Читайте такожЗМІ: Обвинувачений Дадаєв визнав причетність до вбивства НємцоваГлава Чечні зазначив, що Заур Дадаєв нагороджений орденом Мужності, медалями "За відвагу", "За заслуги перед Чеченської республікою" і подячним листом глави Чечні. "Заур був одним із наймужніших військовослужбовців полку. Він особливо відзначився в бою поблизу Беноя, коли проводилася спецоперація проти великої банди терористів... Я твердо переконаний, що він щиро відданий Росії, був готовий віддати за Батьківщину життя", - написав Рамзан Кадиров.
Разом з тим, президент Чечні написав, що Заур Дадаєв звільнився з МВС. "Мені не зрозумілі справжні причини і мотиви звільнення Заура з лав ВВ МВС Росії. Кажуть, пояснював хворобою матері. Я доручив секретарю Радбезу ЧР Вахіту Усмаєву провести ретельне розслідування обставин звільнення Заура, вивчити його поведінку, настрій перед відходом зі служби", - написав Рамзан Кадиров.
Також глава Чеченської республіки назвав "хоробрим воїном" ще одного "кадировця" Беслана Шаванова, який підірвав себе гранатою при спробі затримання в Грозному.
"Ми віримо, що буде проведено ретельне розслідування, яке покаже, чи дійсно винен Дадаєв і, що насправді послужило причиною його вчинку", - написав Рамзан Кадиров.
Басманный суд Москвы санкционировал арест Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова. Я знал Заура, как настоящего патриота России. Он с первых же дней создания полка, входящего в состав 46-го ОБРОН ВВ МВД РФ, служил в нём. Имел звание "лейтенант". Занимал должность зам. командира батальона. Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов. Награждён орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За заслуги перед ЧР" и Благодарственным письмом Главы ЧР и др. Я твёрдо убеждён, что он искренне предан России, был готов отдать за Родину жизнь. Мне непонятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России. Говорят, объяснял болезнью матери. СМИ передают, что Заур в суде подтвердил свою причастность к убийству Бориса Немцова. Все, кто знает Заура, утверждают, что он является глубоко верующим человеком, а также, что он, как и все мусульмане, был потрясен действиями Шарли и комментариями в поддержку печатания карикатур. Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести тщательное расследование обстоятельств увольнения Заура, изучить его поведение, настроение перед уходом со службы. В любом случае, если суд подтвердит вину Дадаева, то, убив человека, он совершил тяжкое преступление. Но хочу снова отметить, что он не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью. Таким же храбрым воином был и Беслан Шаванов, погибший накануне при попытке задержания. Мы верим, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виновен Дадаев и, что на самом деле послужило причиной его поступка. #Кадыров #Россия #Чечня #МВД