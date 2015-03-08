Названі прізвища всіх підозрюваних у вбивстві Нємцова (фото)

Імена фігурантів пресі не повідомили, повідомляє Дождь, який веде онлайн-трансляцію із залу суду.

"Це Бахаєв, Дадаєв, брати Губашеви і Ескерханов", - передає кореспондент каналу.

Читайте такожУ РФ затримали підозрюваних у вбивстві Нємцова, серед них - замкомбата чеченського батальйону "Північ"Раніше стало відомо, що у справі затримані заступник командира батальйону «Північ» Заур Дадаєв, його родичі, брати Анзор і Шадід Губашеви. Прізвища ще двох фігурантів названо вперше.