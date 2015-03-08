Названі прізвища всіх підозрюваних у вбивстві Нємцова (фото)
14:37, 08 березня 2015Світ
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У суді оприлюднили прізвища підозрюваних у справі про вбивство Нємцова, про арешт яких клопоче слідство.
@alexeniy
Імена фігурантів пресі не повідомили, повідомляє Дождь, який веде онлайн-трансляцію із залу суду.
"Це Бахаєв, Дадаєв, брати Губашеви і Ескерханов", - передає кореспондент каналу.
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