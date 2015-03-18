НАТО не визнає угоду Росії про інтеграцію із Південною Осетією
НАТО не визнає так званий договір про союз та інтеграцію, підписаний між південноосетинськом регіоном Грузії та Росією сьогодні.
Про це йдеться у заяві генсека НАТО Йєнса Столтенберга, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт Альянсу.
"Цей так званий договір - ще один крок з боку Російської Федерації, що підриває зусилля міжнародного співтовариства по зміцненню безпеки і стабільності в регіоні. Він не сприяє мирному і тривалому врегулюванню ситуації у Грузії", - сказав Столтенберг.
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За його словами, підписаний договір порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії та грубо суперечить принципам міжнародного права, принципам ОБСЄ та міжнародним зобов'язанням Росії.
"Південна Осетія та Абхазія є невід'ємними частинами Грузії. НАТО повністю підтримує суверенітет Грузії та її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію скасувати визнання Південної Осетії та Абхазії як незалежних держав і вивести свої війська з Грузії", - заявив Столтенберг.
Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Південної Осетії Леонід Тібілов сьогодні підписали договір про співпрацю та інтеграцію.