НАТО не визнає угоду Росії про інтеграцію із Південною Осетією

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Йєнса Столтенберга, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт Альянсу.

"Цей так званий договір - ще один крок з боку Російської Федерації, що підриває зусилля міжнародного співтовариства по зміцненню безпеки і стабільності в регіоні. Він не сприяє мирному і тривалому врегулюванню ситуації у Грузії", - сказав Столтенберг.

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За його словами, підписаний договір порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії та грубо суперечить принципам міжнародного права, принципам ОБСЄ та міжнародним зобов'язанням Росії.

"Південна Осетія та Абхазія є невід'ємними частинами Грузії. НАТО повністю підтримує суверенітет Грузії та її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію скасувати визнання Південної Осетії та Абхазії як незалежних держав і вивести свої війська з Грузії", - заявив Столтенберг.

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Південної Осетії Леонід Тібілов сьогодні підписали договір про співпрацю та інтеграцію.