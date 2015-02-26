Росія намагається анексувати частину Грузії – Ґарібашвілі

Про це заявляє прем’єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі, повідомляє Радіо Свобода.

«Нинішня криза в Україні викликає велике занепокоєння у нас і погіршує безпекову ситуацію на європейському континенті. Я б сказав, що рішення Росії підписати угоди із сепаратистськими режимами у Південній Осетії та Абхазії підтверджує її прагнення крок за кроком анексувати ці частини Грузії», – сказав Ґарібашвілі у четвер, 26 лютого, у Брюсселі.

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Росія підписала з сепаратистським режимом Абхазії «договір про союзництво та стратегічне партнерство», 4 лютого 2015 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про його ратифікацію.

18 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і так званий «міністр закордонних справ» Південної Осетії підписали договір про «державний кордон».

Росія підтримує самопроголошену владу у Південній Осетії та Абхазії, сепаратистських регіонах Грузії, а також у Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови.