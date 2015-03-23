Форум нацистів у Петербурзі: приїхав Мільчаков, Ле Пен і "Йоббік" репутацією ризикувати не стали

Нечисленні протести антифашистів перед готелем, де відбувався захід, закінчилися вже опівдні - всіх їх учасників затримали і відвезли до найближчого відділення поліції, повідомляє російська служба Deutsche Welle.

Про підтримку нацистів владою свідчить і той факт, що очільник міста ніяк не відреагував на звернення партії "Яблуко" з вимогою заборонити форум, проведений за півтора місяці до 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.

У заході взяли участь представники одинадцяти партій і рухів з ЄС, що вважаються в своїх країнах найбільш одіозними націоналістичними структурами - фінська "Національна незалежність", Партія шведів, грецька "Золота зоря", болгарська "Атака", британська "Національна партія", італійська "Нова сила", німецька НДПН (в даний час у Німеччині тривають дискусії про її заборону). Також приїхали різні дослідники "національного питання" на кшталт американського письменника Джареда Тейлора, автора расистської книги "Біла ідентичність" або Кріса Романа, голови дослідницького центру "Євро-Русь" з Брюсселя.

Однак на з'їзді був представлений не весь правий європейський фланг. Кидалася в очі відсутність делегатів таких об'єднань націоналістів, як французький "Національний фронт" Марі Ле Пен і "Партія за кращу Угорщину" ("Йоббік").

Читайте такожУ Петербурзі напередодні ювілею Перемоги проведуть зліт європейських і російських нацистів"Все-таки у деяких з них є уявлення про репутацію. На пітерський форум приїхали представники найбільш одіозних і радикальних сил. Ле Пен не стала б зв'язуватися з ними", - прокоментував експерт з радикального націоналізму Дмитро Дубровський відсутність французьких і угорських радикалів.

Зате на форум приїхав відомий нацист Олексій Мільчаков, що воює за "ЛНР".

За дві години до свого офіційного закінчення форум раптово був перерваний: в залі було оголошено, що в поліцію надійшов дзвінок про те, що будівля замінована.

Поки людей виводили з готелю, де проводився захід, учасники форуму встигли екстрено прийняти підсумкову резолюцію, де серед іншого згадувалося і про "фізичне знищення росіян" в Україні і вимагалося від країн Заходу припинити чинити опір російської агресії.

Директор Інформаційно-аналітичного центру "СОВА" Олександр Верховський скептично оцінює перспективи об'єднання європейських ультраправих, пише видання.

"Вже не раз і не два утворювалися різноманітні коаліції, однак ні до чого суттєвого вони не проводили, - вважає він. - Ставка Росії на євронаціоналістів - це не від доброго життя, а через брак вибору: більше ніхто в Європі не підтримує російську владу".