Глава Airbus розкритикував ток-шоу про катастрофу літака в Альпах: "ці люди мають нас усіх за дурнів"

Глава європейського авіабудівельного концерну Airbus Том Ендерс різко розкритикував телевізійні ток-шоу про катастрофу літака Germanwings, який здійснював рейс з Барселони в Дюссельдорф, сообщает DW.de.

"Нам варто критично поставитися до тих дурниць, які поширюють деякі з "експертів" на телевізійних ток-шоу", - сказав він в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, яке вийшло друком в неділю, 29 березня.

За словами Ендерса, "на цих шоу нерідко спекулюють, фантазують та брешуть, не опираючись ні на жодні факти, говорять відверту нісенітницю". Він назвав це "наругою над жертвами". Одночасно керівник Airbus закликав наглядові ради телекомпаній зробити жорсткішим контроль за програмами. "Те, що відбувається, - це зловживання владою ЗМІ. Ці люди мають нас усіх за дурнів, - зазначив Ендерс. - І за це вони одержують гонорари за рахунок внесків, які сплачують громадяни на підтримку громадсько-правового телебачення".

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Водночас Том Ендерс виступив на захист пілотів. "Зазвичай вони дуже надійні та першорядно підготовленні фахівці. Пілоти заслуговують на нашу довіру. Одна заблудла вівця - це ще не вся отара", - наголосив шеф Airbus.

Тим часом прокуратура Дюссельдорфа планує не раніше понеділка, 30 березня, оприлюднити наступні дані розслідування можливих причин аварії пасажирського лайнера. Доти відомство не збирається повідомляти жодних даних. Про це заявив речник прокуратури Дюссельдорфа, слова якого наводить агенція dpa. Представник відомства не став коментувати повідомлення ЗМІ про стан здоров'я другого пілота чи про розшифровані записи зі знайденого бортового самописця.