Глава МЗС Данії: пропаганда Росії - огидна

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає "ЄвроПравда". "Разом з країнами Балтії і Великобританією ми працюємо над реакцією на російську пропаганду. Ми написали листа до Європейської комісії та Європейської ради із запитом створити незалежне російськомовне ЗМІ", - зауважив він.

Читайте такожУ НАТО засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю проти Данії"Російська пропагандистська машина є настільки масивною і, чесно кажучи, просто огидною", - підкреслив глава МЗС Данії.

"Ми повинні переконатися, що російськомовні меншини в Україні та інших країнах отримають доступ до актуальної інформації", - зауважив він.

Мартін Лідегор також вкотре назвав неприйнятною заяву посла РФ в Данії Михайла Ваніна, який пригрозив країні ядерною атакою. "Я сказав послу дуже відверто, що ця заява є неприйнятною для нас. Крім того, вона є необґрунтованою", - наголосив міністр. "Всі знають, що система ПРО - це оборонна система, і вона не має нічого спільного з Росією", - зауважив він.

"На жаль, ця заява - ще один приклад вкрай войовничих заяв російської сторони. Я навчився за останні 14 місяців, що Росію слід оцінювати тільки за діями, а не за словами", - додав Мартін Лідегор.

Нагадаємо, раніше глава міноборони Литви заявив, що пропагандистська машина РФ не має аналогів у світі.