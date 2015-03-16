МЗС Польщі оцінив як пропаганду заяву Путіна про підготовку в країні "бойовиків Майдану"

Про це написав прес-секретар міністерства Марчін Войчеховський у Twitter.

«У повідомленнях, що «бойовиків Майдану» тренували у Польщі, немає зерна правди. Це виключно елемент пропагандистсько-інформаційної війни», - заявив він.

Польські ЗМІ зазначають, що Путін у фільмі про анексію Росією Криму, серед іншого, заявив про підготовку в Польщі людей для участі в акціях протесту в Україні.

Читайте такожПутін зізнався, що рік тому послав до Криму підрозділи ГРУЯк повідомляє TVN24, Путін сказав, що американці «допомагали тренувати націоналістів, учасників бойових підрозділів», а «навчання відбувалося на заході України, у Польщі та частково у Литві».

Путін також заявив, що Захід «допоміг здійснити «державний переворот» в Україні», в результаті якого в лютому минулого року втік з країни тодішній президент Віктор Янукович.

Рік тому, 4 березня 2014 року на прес-конференції, Путін також заявляв про "бойовиків Майдану", які пройшли підготовку в таборах у Польщі та Литві. На думку Путіна, саме завдяки цій "спецпідготовці" учасники Майдану зуміли організуватися в сотні. Також російський президент заявив, що "кримська самооборона" нічим не гірша, відповідаючи на питання про модерне озброєння та чітку організацію "зелених чоловічків".

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ неодноразово звинувачули Польщу не лише у підготовці учасників акцій протесту на Майдані, але й польські наймаці воюють на боці України на Донбасі.

МЗС Польщі неодноразово спростовувало ці повідомлення.