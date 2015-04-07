Канадський оркестр звільнив піаністку за російську пропаганду

Сама Лисиця 6 квітня у Facebook назвала причиною свого звільнення те, що вона «скористалася правом на свободу слова», пише Радіо Свобода.

Генеральний директор оркестру Джефф Мелансон сказав, що «провокаційні коментарі Лисиці затінили її минулі виступи» на сцені.

Президент Конгресу українців Канади Павло Грод повідомив, що Лисиця називала український уряд «нацистським» і стверджувала, що українська влада запроваджує «фільтраційні табори» для етнічних росіян.

Читайте також"Роснефть" побачила в Канаді "бандерівське лобі"Валентина Лисиця народилася в Києві в 1973 році, емігрувала до США в 1991 році. Вона стверджує , що ї етнічне походження є російським і польським.

У Канаді живуть близько мільйона з чвертю людей, які вважають Україну своєю історичною батьківщиною. Канадська влада підтримує Україну в боротьбі проти підтримуваних Росією сепаратистів.