У США 5-річний хлопчик знайшов рештки динозавра
03:55, 11 квітня 2015Світ
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У США під час гри з батьком в археологічні розкопки 5-річний хлопчик знайшов рештки динозавра, яким 100 млн років.
П'ятирічний хлопчик знайшов рештки динозавра / скріншот
Відкриття зроблено поблизу супермаркету в штаті Техас у вересні минулого року, однак дозвіл на повноцінні розкопки довелося чекати багато місяців, пердає ВВС Україна.
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Як з'ясувалося, вони належать нодозавру - ящіркоподібному динозавру з кістковими пластинами на спині розміром з поні.
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