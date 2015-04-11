У США 5-річний хлопчик знайшов рештки динозавра

03:55, 11 квітня 2015
Світ
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У США під час гри з батьком в археологічні розкопки 5-річний хлопчик знайшов рештки динозавра, яким 100 млн років. 

П'ятирічний хлопчик знайшов рештки динозавра

Відкриття зроблено поблизу супермаркету в штаті Техас у вересні минулого року, однак дозвіл на повноцінні розкопки довелося чекати багато місяців, пердає ВВС Україна.

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Як з'ясувалося, вони належать нодозавру - ящіркоподібному динозавру з кістковими пластинами на спині розміром з поні.

 

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