Конгрес США пропонує виділити наступного року $150 мільйонів на посилення НАТО

Про це журналістам повідомили в апараті комітету, пише ТАСС.

"Законопроектом виділяється $150 млн, що більше заявленої президентом (США Бараком Обамою) суми на 30 млн і на 49,7 млн менше, ніж у 2015 фінансовому році", - йдеться в пояснювальних матеріалах до документа. У них зазначається, що ці кошти повинні піти на інфраструктуру, "необхідну у воєнний час, у період криз", а також призначену для підготовки військ та операцій з підтримання миру.

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Автори документа уточнюють, що конкретно мова йде про "виклики з боку Росії", а також загрози з боку Близького Сходу і Північної Африки.