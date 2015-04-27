Майже 90% німців вважають 8 травня днем визволення - опитування

Напередодні 70-річчя завершення Другої світової війни майже 89 відсотків німців вважають 8 травня днем визволення.

Це засвідчили оприлюднені у понеділок, 27 квітня, результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Forsa на замовлення фонду Körber, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожЯценюк: без України не було б перемоги у Другій світовій

Водночас у повідомленні на сайті фонду зазначається, що за десять років значно скоротилася частка тих, хто вважав завершення бойових дій в Європі в 1945 році поразкою. Якщо у 2005 році цієї думки дотримувалися, за даними інституту Allensbach, 35 відсотків опитаних, то тепер ця частка становить 9 відсотків.

Зазначається також, що серед німців зростає готовність розповідати про злигодні війни, яких зазнало покоління "дітей війни", тобто тих, хто народився з 1929 по 1949 роки. За даними фонду Körber, для двох третин опитаних розповіді про це вже не є темою-табу. Водночас майже третина опитаних у віці від 18 до 85 років ще ніколи не розмовляла у родинному колі про особисті страждання і про лихоліття війни, зазначається у повідомленні фонду.