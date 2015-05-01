Землетрус магнітудою 6,9 стався біля Папуа Нової Гвінеї
00:29, 01 травня 2015Світ
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Землетрус магнітудою 6,9 стався біля Папуа Нової Гвінеї.
Землетрус магнітудою 6,9 стався біля Папуа Нової Гвінеї / ТСН
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на Геологічну службу США.
У повідомленні сказано, що епіцентр землетрусу був за 154 км на південь від порту Рабаул на глибині 85 км.
Жертв і руйнувань немає.
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Місто Рабаул на сході острова Нова Британія лежить поруч з активним вулканом Тавурвур.
У 1994 році воно було вщерть знищене внаслідок потужного виверження вулкана.
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