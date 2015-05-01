Німеччину і Данію поєднає 18-кілометровий підводний тунель
Парламент Данії затвердив рішення про будівництво комбінованого залізничного і автомобільного тунелю через протоку Фемарн-Бельт.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на railwaygazette.com.
18-кілометровий тунель з'єднає німецький острів Фемарн і датський острів Лолланн. Вартість проекту становить 5,5 млрд євро. Проект буде реалізований до 2021 року.
Реалізація проекту дозволить скоротити час руху поїздів між Гамбургом і Копенгагеном з 4 годин 30 хвилин до 2 годин.
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Проект також передбачає модернізацію залізничної інфраструктури для швидкості 200 км/год на підходах до тунелю, укладання другоъ колії та електрифікацію певних ділянок.
Об'єкт, швидше за все, на момент відкриття буде найдовшим у світі підводним комбінованим автомобільно-залізничним тунелем.