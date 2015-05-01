Комітет збройних сил США схвалив виділення $ 200 млн на летальну зброю для України

Законопроект підтримали 60 членів комітету, проти проголосували два. Комітет схвалив положення про забезпечення смертоносною зброєю Збройні сили України, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

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Це дозволяє виділити $ 200 млн для військової допомоги Україні, щоб захистити її від російської агресії. Підсумкове рішення про постачання буде прийнято на засіданні Палати представників США за місяць.

Нагадаємо, незважаючи на те, що члени обох партій в Конгресі неодноразово закликали Барака Обаму надати зброю Україні, президент США поки що утримується від цього.