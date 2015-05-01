Комітет збройних сил США схвалив виділення $ 200 млн на летальну зброю для України
02:04, 01 травня 2015Світ
3009 0
Комітет збройних сил при Палаті представників США схвалив законопроект про поправки у військовий бюджет, який передбачає в тому числі виділення 200 мільйонів доларів на озброєння для України.
Комітет збройних сил США схвалив виділення $ 200 млн на летальну зброю для України / ru.wikipedia.org
Законопроект підтримали 60 членів комітету, проти проголосували два. Комітет схвалив положення про забезпечення смертоносною зброєю Збройні сили України, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.
Читайте такожЧлени Конгресу США вкотре закликали Обаму надати Україні летальну зброю
Це дозволяє виділити $ 200 млн для військової допомоги Україні, щоб захистити її від російської агресії. Підсумкове рішення про постачання буде прийнято на засіданні Палати представників США за місяць.
Нагадаємо, незважаючи на те, що члени обох партій в Конгресі неодноразово закликали Барака Обаму надати зброю Україні, президент США поки що утримується від цього.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter